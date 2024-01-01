شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح باب القيد.. 6 أماكن شاغرة فى قائمة الأهلي الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع فتح باب القيد في الانتقالات الشتوية على الصعيد المحلي والأفريقي يترقب جمهور الأهلي إبرام النادي صفقات محلية وأجنبية لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي أنهى عام 2023 بنتائج رائعة بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر الخميس الماضي فى نهائي البطولة بالإمارات، بعدما سبق حصد برونزية مونديال الأندية قبلها بأيام فى السعودية.

وارتبط اسم أكثر من لاعب بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت اليوم الاثنين، الأول من يناير 2024، وفى مقدمتهم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، وعمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، بجانب لاعبين آخرين من الدوري المصري وأجانب تحت السن.

وقام الأهلي بقيد 34 لاعباً في قائمته الأفريقية الأولى وهم: محمد الشناوى وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد الضاوى كريستو ومحمد مجدى أفشة وكريم نيدفيد وعلى معلول وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد فخرى وانتونى موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى شوبير ورأفت خليل وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

ويسمح "كاف" بقيد 40 لاعبًا فى قائمة كل فريق يشارك فى البطولة الأفريقية، مقابل ألّا يزيد عدد المُقيدين فى فترة القيد الثانية خلال يناير على 7 لاعبين بحد أقصى.

وبذلك سيكون من حق الأهلي قيد 6 لاعبين فى يناير الجاري، ولهم الحق المشاركة في المباريات المُتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

وتتوقف المسابقات المحلية والأفريقية بسبب بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار ، ويستأنف الأهلي مشاركاته عقب أمم أفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب القيد محلياً وأفريقياً خلال الفترة من 1 حتى 31 يناير الجاري.