رحيل فتوح في يناير رغم تجديد عقده.. الزمالك يحسم الجدل

كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تجديد عقده.

وقام نادي الزمالك، بتجديد تعاقده مع أحمد فتوح بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وهناك أصوات داخل نادي الزمالك، طالبت بخروج فتوح على سبيل الإعارة في يناير المقبل بعد التجديد له، وذلك من أجل معاقبته على ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

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وأشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الزمالك رفضت هذا القرار وأبدت تمسكها ببقاء اللاعب في الفترة المقبلة، ورفض رحيله.

ويرى مسئولو نادي الزمالك أن الفريق في حاجة إلى استمرار فتوح خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب النقص الذي يعاني منه الأبيض في الجبهة اليسرى.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم 2 يناير الجاري.

يأتي ذلك بسبب استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.