"لبيب كان رافض".. العدل يكشف ما فعله فتوح مع شيكابالا قبل التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المنتج جمال العدل عن كواليس تجديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

قال "العدل"،عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "اشترطنا اعتذار فتوح أولًا لجماهير الزمالك، والالتزام بجميع العقوبات، وهو ما فعله اللاعب، وحسين لبيب رئيس النادي كان يرفض في البداية الجلوس معه ولكن تدخلنا أنا وعمرو الجنايني لعقد الجلسة"

أضاف: "فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، ولم يكن مقبولا خروجه من الزمالك، واللاعب جدد بشروط النادي واعتذر للجماهير، واعتذر لقائد الفريق شيكابالا ولكل اللاعبين".

أوضح: "بناء فريق قوي للزمالك سيتم على مراحل ولا يمكن أن يكون في فترة انتقالات وحيدة كما تطلب الجماهير".

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