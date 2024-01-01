شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: البنك يرغب فى ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن هناك تطوراً ملحوظاً للجميع بشأن النتائج خلال الفترة الحالية، سواء بالفوز أمام بلدية المحلة ثم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي فى تصريحات تليفزيونية، "البنك الأهلي لديه نواقص فى بعض المراكز، مثل الظهير الأيمن وبسيوني يؤدي بها، لكن ليس مركزه، ولا يوجد سوى أسامة فيصل فى مركز المهاجم الصريح، ولذلك من الطبيعي أحتاج مهاجم لأن فى غيابه لا يوجد سوي قاعود أو جريندو يستطيعوا التوظيف بها.

وأضاف، "اللاعبون حاولوا بقوة خلال المباراتين الماضيتين الظهور بصورة مميزة، وبالفعل حدث ذلك وحققنا 6 نقاط، وإدارة النادى تدعمنا، والتطور الملحوظ منذ أول مباراة أمام المصري".

وتابع، "لدي خطة للتعاقدات فى شهر يناير ومحتاج لاعبيين كبار، وأتمني ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي".

يذكر أن نادي البنك الأهلي تحت قيادة طارق مصطفي حقق الفوز أمام كل من بلدية المحلة ثم فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.