شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنثن، 1/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهامة، وأبرزها، اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية، والزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم

يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة. يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

عبد المنصف يحتوى غضب عواد بعد استبعاده من قائمة المنتخب