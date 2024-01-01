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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنثن، 1/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهامة، وأبرزها، اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية، والزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد.
اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم
يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.
الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب
يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.
عبد المنصف يحتوى غضب عواد بعد استبعاده من قائمة المنتخب
حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك، على احتواء محمد عواد بعد استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير المقبل.
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