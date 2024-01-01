رسميًا..غزل المحلة يتعاقد مع نيمار قادمًا من صفوف سمنود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الاثنين عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع جناح سمنود خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي بهدف تحسين صورة الفريق في بطولة دوري المحترفين بجانب الصعود والعودة لدوري الأضواء مرة أخري.



ونشر حساب غزل المحلة عبر حسابة الرسمي "فيس بوك " تفاصيل الصفقة في بيان صحفي قائلا": بحضور مستر تامر خليل نائب رئيس النادي والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين نجح غزل المحلة في ابرام التعاقد مع اللاعب فارس نيمار جناح فريق سمنود بعقد يمتد ل ٤ سنوات ونصف ، نيمار صاحب ال ٢٣ عاماً لعب من قبل لنادي النجوم واتحاد السنبلاوين وتألق بشكل كبير مع سمنود الأمر الذي جعله محط أنظار عدد كبير من الأندية قبل أن ينجح غزل المحلة في التوقيع معه ليكون ضمن الكتيبة المحلاوية في مشوار الصعود.

والجدير بالذكر، حسم التعادل الإيجابي لفريق غزل المحلة أمام السكة الحديد بهدف لكل فريق في آخر مباريات الفريق في بطولة دوري المحترفين.