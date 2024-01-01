شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الداخلية بهدف من نيران صديقة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الداخلية والاتحاد السكندرى التي تجمعهما حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد، سجله إيهاب سمير بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 20.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان - سيف تقا - هشام صلاح - خالد الغندور - كريم الديب - مورو ساليفو - عبدالغني محمد - عمرو صالح - بواتينج - إسلام أبو سليمة - فان ديرك.

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من: أحمد غنيم - محمود شبانة - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عمر الوحش - عمر صلاح - رجب عمران - أحمد عيد - الحبيب حسن.

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالى: محمود الزنفلي - أحمد عماد السيد - محمد أحمد عطوة - محمود صابر - إيهاب سمير - محمود حسونة - شميزين - كيمبادي - مهاب ياسر - فانوم ألفريد - يوسف تونجي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد مجدي عبدالفتاح - محمد نجيب الغريب - محمود عبدالعزيز - محمود منصور - علي محمد الزهدي - أحمد سيد غريب - أحمد شداد - محمد الظريف - محمد أشرف مرازيق.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 14.

وفى المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 10.