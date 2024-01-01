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علي فرج ونور الشربيني يستهلان 2024 على قمة التصنيف العالمي للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - واصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

 

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن أول تصنيف عالمي للاعبين في العام الجديد 2024، وجاء التصنيف كالتالي: 

 

تصنيف الرجال

 

1ـ علي فرج

 

2ـ البيروفي دييجو إلياس 

 

3ـ النيوزيلندي بول كو

 

4ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

 

5ـ مصطفى عسل 

 

6ـ كريم عبد الجواد

 

7ـ مازن هشام

 

8ـ طارق مؤمن

 

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

 

10ـ الويلزي جويل مكين

 

تصنيف السيدات

 

1- نور الشربيني

 

2ـ نوران جوهر

 

3ـ هانيا الحمامي

 

4ـ البلجيكية نيلي جليس

 

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

 

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

 

7ـ نور الطيب

 

8ـ البلجيكية تيني جليس

 

9ـ النيوزيلندية جويل كينج

 

10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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