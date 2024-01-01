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اهتمام سعودي بالتعاقد مع الجابوني دينيس بوانجا

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ياسر رشاد - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الجابوني دينيس بوانجا، مهاجم نادي لوس أنجليس الأمريكي، وهداف الدوري الأمريكي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الزعيم لإبرام العديد من الصفقات تدعيما لصفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة بنجوم سوبر يصنعون الفارق للعودة الى منصات التتويج مرة أخرى.

وتداولت انباء صحفية كشفت عنها الصحف ان صحيفة Le10 Sport الفرنسية أكدت ان الهلال استفسر ما إذا كان اللاعب متاحًا أو لا.

وخاض دينيس بوانجا 36 مباراة الموسم الماضي في الدوري الأمريكي، تمكن من تسجيل 24 هدفًا، وقام بصناعة ستةِ أهداف آخرين.

إصابة ..

وتعرض البرازيلي نيمار لاعب الهلال لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده مع منتخب البرازيل في إحدى المعسكرات الماضية حيث خضع لجراحة عاجلة في بلاده بموافقة نادي الهلال السعودي.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار أن نيمار أصبح خارج حسابات السامبا في بطولة كوبا أمريكا في صيف 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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