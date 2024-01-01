الاتحاد السكندري يقتص فوزًا غاليًا على حساب الداخلية في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - اقتنص فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا على حساب نظيره الداخلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أهداف مباراة الاتحاد السكندري والداخلية

احرز هدف فريق الاتحاد السكندري إيهاب سمير لاعب الداخلية عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 20 من عمر المباراة ليمنح زعيم الثغر ثلاثة نقاط غالية.

و يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف.



ويتوقف فريق الداخلية عند المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.