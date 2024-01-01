التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي ضد المصري في ديربي القناة

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد الإسماعيلي، في ديربي القناة بـ الدوري الممتاز.

وستنطلق مباراة المصري ضد الإسماعيلي في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في المباراة ليضم كل من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي – باهر المحمدي.

الوسط: غيلاس جناوي – حسن علي – محمود حمادة.

الهجوم: ميدو جابر – فخر الدين بن يوسف – إيزي إيميكا.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

عصام ثروت، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، حسين السيد، يوسف الجوهري، محمد الشامي، سمير فكري، أحمد عيد وليستويل.

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وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل نادي الإسماعيلي الرسمي للمباراة، والذي أعلنه إيهاب جلال كالآتي..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عمارة – محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: محمود الشبراوي – صالح جمعة – عمر الساعي – محمد حسن.

الهجوم: عبدالرحمن مجدي – ياو أنور.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

كما السيد، محمد نصر، أحمد محسن، عصام صبحي، حازم مرسي، عماد حمدي، نادر فرج، مروان حمدي وباسم مرسي.