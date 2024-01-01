نجم برشلونة يحسم موقفه بشأن مستقبله في «كامب نو»

أعطى لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج ردًا حاسمًا بشأن مستقبله مع نادي برشلونة، مؤكدًا أنه في النادي الذي طالما حلم باللعب خلاله.

وصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى برشلونة في صيف 2019، قادمًا من أياكس أمستردام، وسط اهتمام من مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.

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كانت هناك شائعات مستمرة حول كونه هدفًا لمانشستر يونايتد والأندية الأخرى أيضًا، ولكن مع انتهاء عقده حتى عام 2026، أوضح دي يونج أنه سعيد جدًا في برشلونة.

قال لاعب خط الوسط: “أنا في النادي الذي طالما حلمت بالانضمام إليه”.

وأشار “أنا راضٍ جدًا في برشلونة، من الصعب دائمًا القول، في الوقت الحالي، أشعر أنني بحالة جيدة هنا”.

وبشأن طموحاته مع برشلونة قال دي يونج: “لم أفز بعد بالجوائز التي أريد الفوز بها، وما زلت لست اللاعب الذي أريد أن أكونه، لا يزال هناك مجال للتحسن ولا يزال لدي الوقت، لكنني أفضل أن أكون هناك في أقرب وقت ممكن”.

وفيما يتعلق بأداء برشلونة المختلط حتى الآن هذا الموسم، أضاف دي يونج: “لدينا فريق موهوب لكننا لم نكن ثابتين بما فيه الكفاية. ولا أعرف الأسباب الدقيقة وراء ذلك”.

وحول ما إذا كان يعتقد أنه سيصبح مدربًا في المستقبل، قال لاعب برشلونة: “لا أعتقد أنني سأصبح مدربًا بعد مسيرتي الكروية”.