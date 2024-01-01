أتلتيكو مدريد يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد التعاقد مع أحد اللاعبين المرشحين للانتقال إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وكشفت تقارير صحفية الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على ضم الدولي الإنجليزي ماسون جرينوود، لاعب خيتافي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي مانشستر يونايتد قرر إعارة جرينوود إلى نادي خيتافي بعد تورطه في قضية الاعتداء على صديقته وإيقافه لمدة 18 شهرًا.

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ومنذ انضمامه إلى خيتافي، استعاد جرينوود لياقته البدنية مرة أخرى، وقدم مستوى رائع خلال 15 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 4.

ويحظى جرينوود باهتمام كبير من جانب نادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد في الصيف المقبل وإغرائه بارتداء القميص رقم 10 الخاص بـ ليونيل ميسي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن أتلتيكو مدريد بدأ مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد لضمه في الصيف المقبل بعد انتهاء اعارته من خيتافي.

ويشترط نادي مانشستر يونايتد الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جرينوود، الذي يرتبط بعقد معه حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي.