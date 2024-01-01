الرعب يسير على قدمين.. حصيلة أهداف مهاجمو مصر قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض منافسات طولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق في 14 يناير المقبل، بعدها يواجه منتخب غانا في 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22 يناير.

وسيخوض منتخب البطولة بوجود 7 مهاجمين وهم :

" محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور)".

ويملك منتخب مصر قوة هجومية قبل انطلاق البطولة، بعدما سجل الـ 7 لاعبين حتى الآن وقبل انطلاق البطولة بأيام 45 هدفا.

ونرصد في هذا التقرير أرقام مهاجموا منتخب مصر قبل أيام من بداية بطولة أمم أفريقيا 2023.

محمد صلاح

خاض محمد صلاح حتى الآن 26 مباراة بختلف البطولات هذا الموسم مع ليفربول، وسجل 16 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

مصطفى فتحي

خاض مصطفى فتحي 13 مباراة مع بيراميدز حتى الآن هذا الموسم، بواقع 6 مباريات في الدوري ومباراتين في السوبر المصري و5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن اللاعب مصطفى فتحي من تسجيل حتى الآن 6 أهداف.

محمود حسن تريزيجيه

يتواجد محمود حسن تريزيجيه مع فريق طرابزون سبور التركي، وخاض حتى الآن 13 مباراة بالدري التركي، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

عمر مرموش

يشارك عمر مرموش مع فريقه انتراخت فرانكفورت الألماني، بمختلف البطولات هذا الموسم، وخاض قبل الالتحاق بمعسكر منتخب مصر 25 مباراة مع فريقه الألماني سجل خلالها 12 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

مصطفى محمد

لعب مصطفى محمد مع فريقه الفرنسي نانت15 مباراة هذا الموسم وسجل مع فريقه 6 أهداف.

كهربا

خاض محمود عبدالمنعم "كهربا" 13 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات حتى الآن سواء في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، والدوري الأفريقي، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

وسجل كهربا حتى الآن 6 أهداف مع الأهلي وصنع 5 تمريرات حاسمة.

أحمد حسن كوكا

يتواجد المهاجم أحمد حسن كوكا مع فريق بنديك سبور التركي، وشارك حتى الآن في 5 مباريات بالدوري وسجل 3 أهداف، ويملك كوكا مع منتخب مصر 6 أهداف سجلها خلال 31 مباراة عبر مسيرته.