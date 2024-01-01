أحدهم صنع مجدًا واستثناء وحيد.. كشف حساب المدربين الأجانب في عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى عام 2023، والذي حمل العديد من الإثارة على الصعيد المحلي، بعدما استعاد الأهلي لقب الدوري للموسم الماضي، ولا تزال المنافسة قائمة بين العديد من الأندية التي تطمح في تحقيق اللقب.

الدوري المصري يتواجد به 3 مدربين أجانب وآخر قد رحل عن منصبه قبل نهاية العام، بينما يقود 15 فريقا مدربين مصريين وعلى رأسهم الزمالك تحت قيادة معتمد جمال.

ونرصد في هذا التقرير مسيرة المدربين الأجانب هذا العام بمختلف البطولات.

كولر

حقق مارسيل كولر هذا العام 5 ألقاب مع الأهلي بعد الفوز بالدوري، بعدما غاب اللقب عن القلعة الحمراء في اخر نسختين لصالح الزمالك، وفاز أيضا بكأس مصر على حساب بيراميدز، وبعدها توج بالسوبر المصري في نسختين أمام الزمالك وبيراميدز، وتوج المدرب السويسري بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بمجموع المباراتين في المباراة النهائية، بالإضافة لتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا ريد اليابان، بينما خسر المدرب السويسري مع الأهلي لقبي الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صنداونز ا ولم يحقق لقب السوبر الأفريقي.

باتشيكو

أنهى فريق بيراميدز مشواره في الدوري الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في المركز الثاني متفوقا على الزمالك وخلف الأهلي الذي حقق اللقب، بعدما جمع الفريق 73 نقطة، وفي الموسم الجاري وقبل نهاية العام لعب بيراميدز 8 مباريات من أصل 10 جولات لعبت حتى الآن، ليحصد بذلك 17 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف زد اف سي المتصدر.

وفي كأس السوبر، خسر باتشيكو مع بيراميدز اللقب واكتفى بالمركز الثالث على حساب سيراميكا، بعد الخسارة من مودرن في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وفي دوي أبطال أفريقيا وقبل نهاية العام، يحتل فريق بيراميدز تحت قيادة باتشيكو المركز الأخير في مجموعته برصيد 4 مباريات بعد خوض 4 مباريات، في مجموعة تضم كل من مازيمبي المتصدر بـ 7 نقاط بالتساوي مع صنداونز صاحب المركز الثاني ، ونواذيبو بالمركز الثالث بـ 4 نقاط.

ريكاردو فورموسينيو

تولى المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو تدريب مودرن فيوتشر في أغسطس الماضي، وخاض 16 مباراة مع الفريق حتى الآن، ونجح في قيادة الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، وفي النهائي خسر اللقب أمام الأهلي بنتيجة 4-2.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر هذا الموسم تحت قيادة المدرب فورموسينيو المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بعد خوض 8 مباريات ولا يزال له مباراتين مؤجلتين.

وعلى الصعيد الأفريقي، لعب ريكاردو فورموسينيو 4 مباريات حتى الآن في دور المجموعات، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في مواجهة واحدة، ليحصد 7 نقاط احتل بهم المركز الثاني في المجموعة خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 10 نقاط.

استثناء وحيد

يعد كارلوس اوسوريو مدرب الزمالك السابق هو الاستثناء، فقد رحل عن تدريب الفريق قبل نهاية العام لكننا سنذكر كشف حساب بما قدمه مع الفريق الأبيض قبل رحيله.

حقق أوسوريو مع الزمالك 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات بينما تذوق طعم الهزيمة في 6 مناسبات أيضًا.

وتميز الزمالك مع أوسوريو على الصعيد الهجومي، حيث سجل لاعبوه 51 هدفًا بمختلف المسابقات، لكنه عانى دفاعيًا حيث استقبلت شباك الفريق الأبيض تحت قيادته 32 هدفًا، حيث كان الخط الخلفي هو أكبر أزمات المدرب الكولومبي، الذي لم يجد له حلًا حتى رحيله.ولم يظهر الزمالك بأداء جيد مع أوسوريو، حيث فقد العديد من النقاط في مسابقة الدوري، كما ودع منافسات البطولة العربية من دور المجموعات، وتأهل بصعوبة لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.