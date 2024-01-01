شكرا لقرائتكم خبر عن غيلاس وبن يوسف يقودان هجوم المصري.. وصالح جمعة وأنور للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وعلي ماهر المدير الفني للمصري على تشكيل فريقيهما في المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب فى ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري nile". وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي. الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة. الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر. بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن. الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور

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