شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تقا أفضل لاعب فى مباراة الاتحاد والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل سيف تقا، مدافع الاتحاد السكندرى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية التي جمعتهما اليوم، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة دوري nile.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

هدف زعيم الثغر سجله إيهاب سمير بالخطأ فى مرماه ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 18 نقطة، محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 10.