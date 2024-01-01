شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الترسانة يقيم عزاء عبد المنعم الحاج فى الحامدية الشاذلية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادي الترسانة الرياضي عزاء اللواء عبد المنعم الحاج رئيس النادي الأسبق، والذي وافته المنية مؤخرا، الأربعاء المقبل في الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

اللواء عبد المنعم الحاج يعد من رموز نادي الترسانة عبر تاريخه، كان لاعبا بالفريق الكروى ونجمه السابق وتولي رئاسة النادي، وكان الحاج لاعبا دوليا ومدربا له تجارب تدريبية كبيرة بداية من نادي الشمس ثم المقاولون العرب والريان القطري ودرب منتخب مصر ومنتخب العرب وكانت له تجارب تدريبية.

وبعد تولي الحاج رئاسة الترسانة تولي رئاسة نقابة المهن الرياضية ورئاسة لجنة قدامي اللاعبين ومناصب أخرى رياضية وكروية بجانب عمله الشرطي الذى تدرج فيه حتي وصل إلي رتبة لواء.

وتقيم أسرة اللواء عبد المنعم الحاج العزاء اليوم فى مسجد الشرطة بالدراسة.