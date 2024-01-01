الاسماعيلي والمصري تعادل بدون اهداف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره الإسماعيلي بدون أهداف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب المصري بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد منصور، باهر المحمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، إيزي إيميكا، حسن علي، جيلاس قناوي.

خط الهجوم: ميدو جابر، فخرالدين يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، عمرو موسى، ليستويل، حسين السيد، يوسف الجوهري، الياس الجلاصي، محمد الشامي، سمير فكري، أحمد عيد.

فيما خاض الاسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي.

خط الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

وفي الهجوم: عبدالرحمن مجدي - ياو أنور.