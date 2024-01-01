شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المصرى والإسماعيلى فى الشوط الأول لديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري أمام الإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما بـ"ديربي القناة" على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة، وتبادل الفريقان الهجمات على مرمى الفريقين، ولكن بدون خطورة حتى انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور