شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعيد ياسين بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاتحاد السكندري جهود أحمد ياسين مدافعه والذي يغيب عن الملاعب؛ بسبب شكواه من التهابات في الركبة، حيث يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي رئيس الجهاز الطبي بقلعة الشاطبي، من أجل التعافي من الإصابة وبدء المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويؤدي أحمد ياسين تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، حيث يترقب اللاعب تحسن حالته الطبية وانتهاء شكواه من الالتهابات، وأن تأتي الفحوصات الطبية التي يخضع لها مطمئنة من أجل العودة إلى الملاعب في الفترة المقبلة.

ويحاول أحمد ياسين استغلال فترة توقف الدوري في أن ينهي برنامجه التأهيلي ويبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل، وهي عبارة عن الجري حول الملعب وتدريبات الكرة، ومن ثم الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية.