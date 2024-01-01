محمد عودة يرحل عن تدريب الهلال الليبي.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال الليبي في بيان رسمي، توجيه الشكر للمدرب المصري محمد عودة، وتعيين المدرب الصربي زوران مانولوڤيتش مديرا فنيا للفريق.

وكان زوران مانولوڤيتش قاد الاتحاد السكندري في فترة سابقة قبل أن يخلف محمد عودة في تدريب الهلال الليبي.

ويحتل الهلال الليبي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المحلي برصيد 10 نقاط.

تصريحات محمد عودة

وتحدث محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي السابق عن تجربته التدربية في الدوري الليبي.

وقال محمد عودة خلال تصريحات تليفزيونية “ منظومة نادي الهلال الليبي بالكامل ساعدتني، لديه ٣٢ عامًا فقط بعد اعتزاله كرة القدم أصبح رئيس النادي بالتالي هو لديه معرفة ببواطن الأمور”.

وأضاف عودة “ الهلال الليبي كان في المركز قبل الأخير بعد مرور 5 جولات، لكنني اجتمعت مع رئيس النادي واقتنعت بمشروع النادي وحالة الهدوء الكبيرة التي تسيطر على النادي، وهذا ساعدني على النجاح مع الفريق ”.

وأشار المدرب المصري أنه حصلت على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

وأتم تصريحاته “ لدي عرضين من الدرجة الأدنى في الدوري المصري لكنني لم أوافق، كما أنني تلقيت عرضًا كبيرًا من الاتحاد الليبي لكن نادي الهلال قام برفع راتبي للاستمرار".