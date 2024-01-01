الخطيب مدربا.. إبراهيم فايق يختار تشكيل منتخب الأحلام لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - اختار الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، تشكيل منتخب الأحلام والمدير الفني لعام 2024، من اللاعبين المحليين في الدوري المصري.

وقال "فايق"، في تصريحات عبر فيديو نشر على موقع قناة "اون تايم سبورتس" على "فيسبوك"، إن تشكيلة المنتخب ستكون مكون من، عصام الحضري في حراسة المرمى، عماد النحاس ووائل القباني وأشرف قاسم ووائل جمعة في خط الدفاع، أحمد حسن ومحمد شوقي وحسني عبد ربه في خط الوسط، وفي الهجوم الثلاثي حسام حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب، والمدير الفني يكون محمود الخطيب.

وتمنى إبراهيم فايق تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا والتأهل لقبل نهائي كأس العالم المقبلة في أمريكا 2026، وترتفع مستويات الكرة المصرية.

ووجه "فايق" رسالة للاعبين: " حافظوا على لقمة عيشكم عشان دي نعمة"، متمنيًا إجراء حوار مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وحوار مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق ميامي الأمريكي.

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