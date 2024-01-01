إجراء جديد قبل معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر إجراء كشف طبي و قياسيات بدنية للقائمة النهائية المختارة لتمثيل الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢3 بكوت ديفوار التي تنطلق يوم ١٣ من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الـ 11 من فبراير القادم.

وخضع جميع اللاعبين للقياسيات في معسكر منتخب مصر الذي ينطلق غدًا الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتخلله مباراة ودية يوم ٧ يناير أمام تنزانيا ثم السفر يوم ٩ لكوت ديفوار .

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة" النهائية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، أسامة جلال (بيراميدز)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد نبيل كوكا (الأهلي)، محمود حمادة (المصري).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).