شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى رجل مباراة ديربى القناة بين المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

وتعادل فريق المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في مباراة "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وتبادل الفريقان الهجمات على مرمى الفريقين، ولكن بدون خطورة حتى انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأحرز عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة رائعة من ياو أنور وقطع الكرة من أمام باهر المحمدي مدافع المصري وسددها على يمين محمود جاد حارس الفريق البورسعيدي.

وأدرك فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للمصري في الدقيقة 85 بعد استلام تمريرة من الجبهة اليسرى وسددها بيسراه على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - أحمد منصور - عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - محمود حمادة.

الهجوم: حسن علي - فخر الدين بن يوسف - ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد عمارة - محمد هاشم - محمد دسوقي

الوسط: محمود الشبراوي - صالح جمعة - عمر الساعي - محمد حسن.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور