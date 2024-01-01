شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على موريتانيا وتتأهل لنصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسوف يلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع نظيره الإماراتي فى بطولة العربية غدا الثلاثاء.

وتصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل الإمارات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر فى دور الثمانية بنتيجة 79-73.

ومن المقرر أن يلتقى فى نصف النهائي أيضا تونس مع ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.