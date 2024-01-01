شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الاتحاد السكندرى على الداخلية بالدورى واقتحامه المربع الذهبى، بجانب فتح باب القيد الشتوى للأندية.

كولر يقرر تصعيد مجموعة من الناشئين بعد استئناف تدريبات الأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول مع انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 11 يناير الجاري. الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية بهدف ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري. واصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

الأهلي يترقب عرض الوكرة القطرى لضم عبد القادر.. وكولر يُرحب برحيل اللاعب

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية. اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

سارة سمير بطلة من ذهب.. تعرف على مشوارها مع البطولات فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم سارة سمير البطلة الأولمبية فى رفع الأثقال بعيد ميلادها رقم 26 ، حيث ولدت يوم 1 يناير عام 1998 ، وتعد سارة سمير بطلة رفع الأثقال الأولمبية الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز فتيات الرياضة المصرية فى ظل إيمانها بقدراتها لاقتناص الذهب فى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية التى تشارك فيها.

قرر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف دفعة من مستحقات لاعبى الفريق نهاية الأسبوع الجارى، لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات لخوض المباريات الودية.

الأهلي يحصل على مليون دولار من "كاف" ويترقب 700 ألف على قسطين

حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. الأهلى يتوج ببطولة منطقة القاهرة لتنس الطاولة سيدات توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏

يستعد منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، لإقامة معسكر إعداد من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، والتى يسعى فيها الفراعنة للتتويج بها، وفى الأسطر التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن معسكر الفراعنة فى صيغة سؤال وجواب.

الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد