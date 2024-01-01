شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات منتظرة بعد شغب جماهير المصرى والإسماعيلى.. الحرمان من المباريات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها فى أحداث الشغب التى شهدتها مباراة المصرى والإسماعيلى، التى أقيمت باستاد برج العرب، عقب الاطلاع على تقرير حكم المباراة والمراقب.

وتنص لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة على توقيع عقوبات على الجماهير فى حالات الشغب، تصل إلى حرمان من يثبت تورطه فى أعمال شغب من حضور عدد من المباريات بجانب غرامة مالية على النادى تصل إلى 100 ألف جنيه، مع تحميل النادى تكاليف إصلاح التلفيات التى وقعت فى الملعب.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وأعلن مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على استاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة

وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.