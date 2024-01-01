كورتيس جونز يستعيد التقدم لـ ليفربول أمام نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - إستعاد فريق ليفربول تقدمه امام نيوكاسل بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كورتس جونز نجم ليفربول الصاعد هدف فريقه الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وكان ليفربول قد تقدم بالهدف الاول مع بداية الشوط الثاني عن طريق نجمه محمد صلاح، قبل أن يعدل السويدي الكسندر ايزاك النتيجة لنيوكاسل.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.