شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى nile بعد فوز الاتحاد وتعادل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوريnile ، حيث شهدت المباراة الأولى فوز الاتحاد السكندري على الداخلية، بينما تعادل المصري والإسماعيلي في المباراة الثانية.

الاتحاد يفوز علي الداخلية 1/0

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

هدف زعيم الثغر سجله إيهاب سمير بالخطأ فى مرماه ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 18 نقطة، محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 10.

تعادل المصري والإسماعيلي 1/1

تعادل فريق المصري مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في مباراة "ديربي القناة" والتي جمعتهما على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز السابع.

جدول ترتيب دوري nile