شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: اشتباكات جماهير الإسماعيلى والمصرى شىء مؤسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن ما حدث من اشتباكات بين جماهير الإسماعيلي والمصرى شيء مؤسف، ونرفض مثل هذه الأمور، وطالبنا بإيقاف المباراة من أجل الاطمئنان على سلامتهم.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات خاصة: فوجئنا بالاشتباكات بين الجماهير في المدرجات أثناء سير المباراة، ولا نعرف السبب، وطالبنا حكم المباراة بإيقافها من أجل الاطمئنان على سلامتهم بعد تدخل الأمن وقام بتهدئة الموقف.

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "هذه الأمور مرفوضة ونتمنى أن تنتهي في الملاعب؛ لأن كل الأندية تحتاج جماهيره للوقوف خلفها ودعمها".

وعن التعادل، قال حمد إبراهيم: "قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز ولكن الحمد لله على النتيجة، ومستوى الفريق في تصاعد مستمر، والقادم أفضل لنا وسوف يتحسن المستوى في المباريات القادمة".

وتابع: كأس رابطة الأندية المحترفة فرصة مهمة لتجربة جميع اللاعبين ومنح الفرص لكل اللاعبين لإظهار قدراتهم، وخاصة اللاعبين الشباب المميزين من أجل الاستعانة بهم".