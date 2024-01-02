شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن هناك تطوراً ملحوظاً للجميع بشأن النتائج خلال الفترة الحالية، سواء بالفوز أمام بلدية المحلة ثم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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