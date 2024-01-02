شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فتح باب القيد الشتوى للأندية، ووقوع اشتباكات بين جمهور المصرى والإسماعيلى بمباراة اليوم باستاد برج العرب.

الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية بهدف ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري. واصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

الأهلي يحصل على مليون دولار من "كاف" ويترقب 700 ألف على قسطين

حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد