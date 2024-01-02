شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 / 1 / 2024، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فتح باب القيد الشتوى للأندية، ووقوع اشتباكات بين جمهور المصرى والإسماعيلى بمباراة اليوم باستاد برج العرب.
الاتحاد السكندرى يهزم الداخلية بهدف ويقتحم المربع الذهبى للدورى.. فيديو
حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.
اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم
يفتح اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية اليوم الاثنين وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.
الأهلي يحصل على مليون دولار من "كاف" ويترقب 700 ألف على قسطين
حصل النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة الماضية، على مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الأول من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
الزمالك: لم ولن نفاوض عمر كمال عبد الواحد
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، لم يدخل حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.
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