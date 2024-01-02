المصري محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل

المنامة - ياسر ابراهيم -

حقّق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2) الإثنين على ملعب "أنفيلد" ضمن المرحلة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر النجم المصري محمد صلاح بافتتاح النتيجة للريدز في الدقيقة 49.



وهو أول هدف ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العام الجديد كما أنّه الهدف رقم 150 لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح النجم المصري خامس لاعب يبلغ هذا الرقم مع فريق واحد في تاريخ البريميرليغ.



وأدرك السويدي ألكسندر إيساك التعادل للماغبايز في الدقيقة 54.



وتمكّن كورتيس جونز من منح ليفربول هدف التقدّم في الدقيقة 74 قبل أن ينجح الهولندي كودي خاكبو في توقيع الهدف الثالث في الدقيقة 78.



وأعاد الهولندي سفن بوتمان الأمل للضيوف في العودة على مستوى النتيجة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 81.



إلاّ أنّ صلاح عاد ليبصم على ثاني أهدافه في اللقاء في الدقيقة 86 من علامة الجزاء رافعاً رصيده إلى 151 هدفاً مع ليفربول في الدوري المحلّي.



وبهذا الانتصار الثمين عزّز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز رافعاً رصيده إلى 45 نقطة.



في المقابل تجمّد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المرتبة التاسعة.



يذكر أنّ محمد صلاح أهدر ركلة جزاء تألّق حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا في التصدّي لها في الدقيقة 22.



(بي إن سبورت)