محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نيوكاسل برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - الدوري الإنجليزي ..

حقق فريق ليفربول فوزاً كبيراً ومستحقاً على نيوكاسل برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شوط أول مثير بين ليفربول ونيوكاسل

جاءت الشوط الأول مثيراً وحافلاً بالندية بين لاعبي الفريقين، حيث بدا ليفربول اللقاء بسيطرة واستحواذ على وسط الملعب أجبر نيوكاسل على التراجع نسبياً لوسط ملعبه.

وتصدى دوبرافكا حارس نيوكاسل لاول الفرص من تسديدة قوية لداروين نونيز قبل أن يسدد الأخير رأسية قوية مرت فوق العارض.

واصل ليفربول هجومه وأضاع محمد صلاح فرصة تسجيل هدف التقدم لليفربو بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 36 أضاع نونيز هدفاً محققاً بعد انفراد بالحارس المتألق دوبرافكا الذي نجح في إبعاد تسديدة مهاجم ليفربول ببراعة.

إستمرت الإثارة بعدما سجل إيزاك هدفاً لنيوكاسل تم الغاءه بداعي لتسلل ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

ليفربول ينتفض وصلاح يسجل ثنائية

بدأ ليفربول بضغط هجومي قوي مع بداية الشوط الثاني للمباراة بحثاً عن تسجيل هدف يربك حسابات منافسه.

ونجح محمد صلاح في هز شباك نيوكاسل مبكراً منذ الدقيقة 54 بعد تمريرة بينية متقنة من زميله داروين نونيز.

ولم يهنأ ليفربول كثيراً بتقدمه بعدما نجح السويدي بعد 4 دقائق فقط في تعديل النتيجة بتسديدة قوية شكنت شباك الريدز.

إستمرت سيطرة ليفربول ونجح كورتيس جونز في إستعادة التقدم مجدداً في الدقيقة 74 قبل أن ينجح البديل الهولندي جاكبو في إضافة ثالث الأهداف.

تحرك نيوكاسل هجومياً بعد الهدف ونجح في ترجمة خطورته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق سفين بوتمان بالدقيقة 81.

وفي الدقيقة 86 يختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع لليفربول من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريمييرليج، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.