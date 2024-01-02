ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتقاسم الصدارة مع هالاند

تألق النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة اليوم أمام نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة اليوم ليزاحم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

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أفتتح محمد صلاح التسجيل للريدز اليوم في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، واضاف الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

كما أهدر الاعب المصري ركلة جزاء للريدز في الشوط الأول حيث نجح حارس نيوكاسل في التصدي لها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول) 14 هدفًا.

2- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير) دومينيك سولانكي (بورنموث)، 12 هدفًا.

3- جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

4- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

5- أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.

6- كول بالمر (تشيلسي)، ألكسندر إيزاك، (نيوكاسل يونايتد)، 8 أهداف.

7- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.