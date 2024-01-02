شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، أسماء اللاعبين المسموح برحيلهم في انتقالات يناير، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تتسلم إدارة النادي ولجنة الكرة هذا التقرير الذى سيقدمه معتمد جمال لدراسته جيدًا قبل البت فى مصير هؤلاء اللاعبين والبحث عن بدلائهم فى المرحلة المقبلة، انتظارا لإنهاء أزمة إيقاف القيد والسماح للنادى بضم صفقات جديدة.

ويختبر الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب فى وديات الإمارات، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر، من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هى الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وأم صلال القطرى في البطولة الأولى، ووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى في البطولة الثانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.

تفاصيل استعدادات الزمالك خلال توقف الدوري

ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجاري، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجاري، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير الجاري، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.