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الامارات | منتخب الإمارات يتأهل إلى نصف نهائي «السلة العربية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يتأهل إلى نصف نهائي «السلة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي في بطولة المنتخبات العربية، عقب فوز «الأبيض» على نظيره الجزائري (79-73)، أمس، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حالياً في القاهرة. واستطاع المنتخب الوطني حسم نتيجة اللقاء بنيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (22-13 و25-20)، فيما لم يعد المنتخب الجزائري بنتيجة المباراة على الرغم من نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (20-19 و 21-13).

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم في نصف النهائي مع الفائز من لقاء المنتخب المصري «المضيف» والموريتاني.

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