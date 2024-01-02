الامارات | المنصوري: لقاء «فرسان دبي» و«الإمبراطور» تفوق على أقدم «ديربي» محلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة التوثيق والإحصاء في اتحاد كرة القدم حسين المنصوري، أن «ديربي» الوصل مع شباب الأهلي يستحق أن يُطلق عليه أقوى «ديربي» في الإمارات، نظراً لأنه الأكثر لعباً على مستوى الدولة مقارنة بـ «الديربيات» الأخرى.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: إن «مباريات (الديربي) لها طابع خاص وأهمية كبيرة بالنسبة للجمهور، خصوصاً أنها تجمع غالباً أقوى فريقين في المدينة، وتكون المنافسة بينهما قوية، وقيمة الفوز في المباراة لها مذاق خاص بالنسبة للجمهور بعيداً عن موقف الفريقين في المنافسة على البطولات».

وأضاف: «تُعد مواجهة شباب الأهلي مع النصر هي أقدم (ديربي) في الإمارات، بينما أصبحت مواجهات الوصل مع شباب الأهلي هي الأكثر لعباً على مستوى (الديربيات)، إلى جانب التقارب الكبير في النتائج بين الفريقين بفوز (الإمبراطور) في 39 مباراة، مقابل انتصار (فرسان دبي) في 38 مباراة». وأشار إلى أن مباريات «الديربي» تنطبق فقط على المباريات الأكثر حماسية وتنافسية في البطولات وجماهيرية كبيرة، وليس لها علاقة بأن الفريقين يلعبان في المدينة نفسها فحسب، على سبيل المثال شباب الأهلي ضد حتا، أو الوحدة ضد الظفرة أو الجزيرة ضد بني ياس.

وأوضح أن هناك العديد من المباريات القوية في دوري المحترفين، مثل شباب الأهلي ضد العين والشارقة ضد العين، والوصل ضد العين، لكن بما أنها تقام بين فريقين من مدينتين مختلفتين لا يُطلق عليها «ديربي».

أما بالنسبة لأبرز مباريات «الديربي» في أبوظبي، فقال: إن «مواجهة الوحدة ضد الجزيرة هي الأبرز، بينما في الوقت نفسه تعد مباراة العين ضد الوحدة لها جماهيرية كبيرة أيضاً نظراً للمنافسة الكبيرة بين الفريقين، ورغم أنهما في مدينتين مختلفتين، ولكن من الممكن أن يُطلق عليها (ديربي) خصوصاً أن الفريقين في إمارة أبوظبي».