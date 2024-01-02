الامارات | الوصل وشباب الأهلي أقوى «ديربي» في تاريخ الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد مباريات «الديربي» في دوري المحترفين الأكثر جذباً وإثارة للجمهور، لما تشهده من منافسة كبيرة واستعدادات مختلفة من المشجعين مقارنة بالمباريات الأخرى، إذ يتميز الدوري الإماراتي بوجود العديد من «الديربيات»، بينما وفقاً للأرقام والإحصاءات أصبح «ديربي» الوصل وشباب الأهلي الأقوى في تاريخ كرة الإمارات.

ورغم أن «ديربي» النصر وشباب الأهلي يعتبر الأقدم وأول منافسة من هذا النوع، ولكن مواجهة «الإمبراطور» مع «فرسان دبي» تُعد الأكثر لعباً في «الديربيات» داخل الدولة.

وانفرد الوصل بصدارة الأكثر فوزاً في «الديربي» الأكثر لعباً في الإمارات، بعدما فاز على شباب الأهلي الأحد الماضي 2-1 في الجولة الـ12 من الدوري على استاد راشد، ليحقق «الإمبراطور» الفوز الـ39 في تاريخ مواجهات الفريقين مقابل 38 انتصاراً لـ«فرسان دبي».

ودخل شباب الأهلي الموسم الحالي متفوقاً على «الأصفر»، ولكن المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش قلب الطاولة على «حامل اللقب»، بفوز الوصل على «فرسان دبي» في ثلاث مباريات متتالية في 66 يوماً بانتصاره في لقاء ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 3-2 في 20 أكتوبر الماضي، ثم فوزه في لقاء الإياب في المسابقة نفسها بثلاثة أهداف دون ردّ في 11 ديسمبر الماضي، وأخيراً الفوز 2-1 في 24 من الشهر نفسه، ليصبح «الفهود» الأكثر فوزاً في مواجهات الفريقين.

أما أقدم «ديربي» في الإمارات يشهد تفوق شباب الأهلي بـ35 انتصاراً مقابل 30 فوزاً للنصر، بينما يتفوق «العميد» على الوصل بتحقيق الأزرق 35 فوزاً مقابل 31 انتصاراً لـ«الفهود».

وتأتي مباراة الجزيرة أمام الوحدة كأبرز لقاءات «الديربي» في أبوظبي، حيث يتفوق «العنابي» بفارق كبير بفوزه في 32 مباراة مقابل 17 انتصاراً لـ«فخر أبوظبي»، أمّا المواجهة الأكثر جماهيرية في أبوظبي التي تجمع العين مع الوحدة، فتشهد تفوق «الزعيم» بفوزه في 38 مباراة مقابل انتصار «العنابي» في 23 لقاء.

أقدم «ديربيات» العالم

يُطلق اسم مباراة «الديربي» على المباريات التي تجمع فريقين من مدينة واحدة، أما «الكلاسيكو» هو مباراة كبيرة وتاريخية تجمع بين فريقين، ولكن ليسا من مدينة واحدة، ويوجد بينهما صراع تاريخي طويل.

ويحمل «ديربي» مدينة جلاسكو الإسكتلندية لقب أقدم «ديربيات» كرة القدم المستمرة عالمياً حتى الآن، حيث أقيمت المواجهة الأولى بين الفريقين الأعرق سيلتك ورينجرز في 28 مايو 1888، منذ 135 عاماً، وكانت في الإطار الودي، وفاز سيلتك 5-2.