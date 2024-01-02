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الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بخصوص أزمة القيد

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شعار الزمالك

شعار الزمالك

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن بشرى سارة للجماهير، بخصوص تطور جديد في أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق.

وكتب عضو الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون”.

وتابع:”تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء آخر، من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك”.

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واختتم عضو إدارة الزمالك:”الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا على التجاوب، ومفاوضات إيجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس، الحل قريب بتوفيق من الله”.

والجدير بالذكر أن حق رعاية سامسون تقدر بـ24 ألف دولار لنادي سيون 36 النيجيري، والذي كان قد حصل على حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإيقاف القيد عن الزمالك لحين سداد مبلغ حق الرعاية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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