شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر نتيجة التحقيقات الأولية فى اشتباكات الجماهير بمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن مجلس الإدارة ينتظر نتيجة التحقيقات الأولية في واقعة اشتباك جماهير الفريق البورسعيدي مع جماهير الإسماعيلي في استاد برج العرب بالإسكندرية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس المصري ينتظر نتيجة التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الموقف المناسب وسيتم حسم الأمر خلال ساعات.

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب على هامش مباراة الفريقين في ديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.

وأعلن مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنهم ينتظرون تقرير مراقب وحكم مباراة المصرى والإسماعيلى التي أقيمت اليوم بالدورى على استاد برج العرب، وبعده سيتم توقيع عقوبات على مثيرى الشغب من جمهور الناديين وفقا للائحة وقانون الرياضة.

وأوضح مسئولو الرابطة أن مثل هذه الأحداث تعرقل عملية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد وزيادة أعدادها، في الوقت الذى يبذل فيه الجميع جهودا كبيرة لعودة الجماهير للملاعب لحضور المباريات ومساندة الأندية.