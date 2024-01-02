الامارات | ضربة موجعة لمنتخب الجزائر قبل كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي".

وتابع "اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا. يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم".

ويعتبر غويري، البالغ عمره 23 عاماً ويلعب في صفوف استاد رين الفرنسي، من العناصر المهمة في صفوف الجزائر، بعدما فضل تمثيل منتخب "الخضر" بدلاً من فرنسا قبل شهور قليلة.

وقال مدرب الجزائر جمال بلماضي في مطار هواري بومدين الدولي قبيل مغادرة بعثة الفريق إلى توغو اليوم، إن لاعباً سيغادر المعسكر بسبب الإصابة. وكشف عن أن قائمة الفريق ستتقلص إلى 25 بدلاً من 26 لاعباً.

ويستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة ساحل العاج بالسفر إلى توغو لإقامة معسكر يستمر حتى العاشر من يناير.

وتلتقي الجزائر خلال المعسكر الخارجي مع توغو يوم الجمعة المقبل ثم بوروندي بعدها بأربعة أيام.

وتخوض الجزائر غمار البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.