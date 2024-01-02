سيف زاهر: "أنا فرحان بـ إمام عاشور وكهربا ونفسي أشوفهم أفضل من كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي سيف زاهر نصائح لنجمي فريق الأهلي لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور، ولاعب الزمالك أحمد فتوح.

وقال "زاهر" في فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا فرحان بإمام عاشور وكهربا ونفسي أشوفهم أفضل من كده، ورسالتي ليهم يفضلوا بنفس التركيز".

وتحدث سيف زاهر عن أحمد فتوح قائلًا: "بقول لـ فتوح يركز ويعمل موسم كبير مع الزمالك والمنتخب الوطني، ويحسن أموره لأن جمهور الزمالك مستني منه كتير".

وتمنى سيف زاهر تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا 2024 والتأهل لنهائيات كأس العالم أمريكا 2026، واستمرار منافسات الدوري المصري بنفس القوة، مضيفًا: "نفسي أعمل حوار مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأول سؤال هسأله ليه.. بتفكر في اية؟، واية الطريقة اللي بتلعب بيها؟".

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