مهاجم المقاولون على رأس قائمة فلسطين لأمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المنتخب الفلسطيني قائمة الفريق الذي سيشارك في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري وتتواصل حتى العاشر من فبراير المقبل.

واختار مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، قائمة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة على رأسهم محمود وادي مهاجم نادي المقاولون العرب.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونج كونج.

ويبدأ المنتخب الفلسطيني مشواره في البطولة بمواجهة إيران يوم 14 من الشهر الجاري، على أن يواجه الإمارات بعد ذلك بأربعة أيام، ثم يختتم دور المجموعات باللعب مع هونج كونج يوم 23 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب فلسطين كل من: رامي حمادة، نعيم أبو عكر، براء خروب، عمرو قدورة، مصعب البطاط، موسى فيراوي، محمد خليل، سامر الجندي، كاميلو سالدانا، ميشيل ميلاد، محمد صالح، ياسر حمد، المهدي عيسى، عميد محاجنة، عطاء جابر، عدي خروب، محمد باسم، اسامر الزبيدي، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، علاء الدين حسن، محمود وادي، شهاب القنبر، زيد القنبر، عدي الدباغ.