شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يرسم خطة الزمالك خلال فترة التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، جلسة لرسم ملامح فترة التوقف الدولي التي تبدأ من اليوم الموافق 2 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تحقيق أكبر معدل استفادة من تلك الفترة، والعمل على خلق حالة من الانسجام والتجانس بين اللاعبين وبعضهم، بالإضافة إلى تطوير بعض الجوانب الفنية لدى اللاعبين، وخاصة في الجانب الهجومي، والثغرات التي يقع فيها اللاعبين في الشق الدفاعي.

ويضع الجهاز الفني للزمالك خلال الجلسة الخطة التي سيتم اتباعها في التدريبات خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تطوير الجوانب الفنية لدى بعض اللاعبين، حيث يرغب معتمد جمال أن تكون كافة التدريبات التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة، مبنية وفقًا لأسس علمية، حتى لا تتأثر الجوانب البدنية بتلك التدريبات، كما سيعمل الجهاز الفني للزمالك في تلك الفترة على تحفيظ اللاعبين العديد من الجمل الفنية والطرق التي يرغب في اتباعها، حيث يرى الجهاز الفني إنها فرصة ذهبية لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه وفكره الذى سيتم اتباعه.