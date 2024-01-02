شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.

وحدد منتخب مصر السادسة مساء 7 يناير المقبل موعداً للمباراة الودية المرتقبة باستاد القاهرة الدولى.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق 14 يناير.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".

من جانبه، كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل معسكر المنتخب، وقال غرابة إن المعسكر يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخوض المنتخب جميع تدريباته بالعاصمة على الاستاد الجديد للمدينة الاوليمبية.

وأضاف غرابة، أن المنتخب سيخوض مباراة ودية يوم 7 يناير باستاد القاهرة أمام تنزانيا فى الساعة 6 مساءً، ويحصل المنتخب على راحة بعد المباراة حتى يوم 8 يناير والانضمام مساء نفس اليوم للفندق.

وأشار غرابة إلى أن المنتخب سيخوض ⁠مراناً صباحياً يوم 9 يناير، ثم السفر لكوت ديفوار عصراً، على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان فى العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار .

واختتم حديثه بأن ⁠سفر المنتخب سيكون بطائرة خاصة لكوت ديفوار، وتتحمل وزارة الرياضة تكاليف الطائرة.

فيما ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب الخميس المقبل استعدادا للبطولة.