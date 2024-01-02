انتهت.. شوبير يعلن أولى صفقات الاهلي الشتوية

أسدل الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق الستار عن أولى صفقات النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات قوية مع أكثر من لاعب داخل الدوري المصري لحسم التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الحالي بناءً على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ” الأهلي أنهى أول صفقاته بصورة نهائية، اعتبروا نجم نادي فيوتشر عمر كمال عبدالواحد لاعبا في القلعة الحمراء بصورة رسمية ولكن يتبقى رتوش بسيطة للغاية”.

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وتابع في حديثه” الاهلي أنه كافة الأمور مع اللاعب وصور الصفقة قد تكون بعد ساعات أو أيام قليلة جدا، لكن الصفقة خلصت ومتأخرة فقط بسبب موضوع صلاح محسن”.

وأوضح” صلاح محسن لديه رغبة في مغادرة الأهلي بالرحيل بشكل نهائي يرفض الإعارة، وبرر ذلك بأن حظه وحش في المارد الأحمر ، وهو في الإمارات حاليا وسيعود لإنهاء كل شيء”.