شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الإمارات فى نصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة السلة رجال مع نظيره الامارات، فى إطار نصف نهائي البطولة العربية للسلة، و التى تقام باستاد القاهرة وتختتم غدا الأربعاء.

وصعد المنتخب إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى ، بينما تأهل الإمارات بعد الفوزعلى الجزائر بنتيجة 79-73.

ومن المقرر أن يلتقى فى نصف النهائي أيضا تونس مع ليبيا. تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.