ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يودع ليفربول مرفوع الرأس

ياسر رشاد - القاهرة - برز ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، على محركات البحث بموقع “جوجل” بمصر والمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عقب تصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفين في مرمي نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لصالح الأول.

محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدفان أمام نيوكاسل، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة 20 من البريميرليج، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى، بالتساوى مع هالاند لاعب مانشستر سيتى.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريمييرليج، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح..نادي ليفربول برصيد 14 هدفًا إيرلينج هالاند.. نادي مانشستر سيتى برصيد 14 هدفًا. دومينيك سولانكي.. نادي بورنموث برصيد 12 هدفًا. سون هيونج مين.. نادي توتنهام برصيد 12 هدفًا. جارود بوين .. نادي وست هام يونايتد برصيد 11 هدفًا. هوانج هي تشان .. نادي ولفرهامبتون - 10 أهداف. أولي واتكينز .. نادي أستون فيلا برصيد 9 أهداف. ألكسندر إيزاك ..نادي نيوكاسل برصيد 9 أهداف. كولر بالمر .. نادي تشيلسى برصيد 8 أهداف. كالوم ويلسون .. نادي نيوكاسل يونايتد برصيد 7 أهداف.



محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني

ويستعد محمد صلاح نجم كرة القدم العالمي، للعودة إلى وطنه القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير الجاري، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لانضمامه لبطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 ينايرالجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول، في 7 مباريات، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في دور مجموعات أمم إفريقيا، بالإضافة إلى المباريات التي ستليها حال تأهل المنتخب.

محمد صلاح يغيب عن ليفربول في 7 مباريات